Traffico Roma del 06-02-2020 ore 18:30 (Di giovedì 6 febbraio 2020) BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, UN INCIDENTE ORA RISOLTO, HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL Traffico TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico RIMANE MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, GLI SPOSTAMENTI SI MANTENGONO SEMPRE SENZA PARTICOLARI DISAGI, LUNGO TUTTO IL PERCORSO TRA LA TANGENZIALE EST IL BIVIO PER IL GRA. INVIARIATA LA SITUAZIONE SU VIA DEL FORO ITALICO: CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; SULLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, Traffico TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO A24. A CASAL BRUCIATO, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA FILIPPO MEDA, IN PROSSIMITà DI VIA ACHILLE BENEDETTI. PER LO STESSO MOTIVO, ATTENZIONE IN ZONA VILLA SPADA SU VIA RADICOFANI, ALTEZZA VIA ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -