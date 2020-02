Si finge maresciallo dei carabinieri per violentare e rapinare le prostitute (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sofia Dinolfo L'uomo aveva contattato le due donne attraverso un sito di incontri, poi, a casa loro, si è finto un maresciallo dei carabinieri in missione, le ha legate per cercare droga nascosta nelle loro parti intime, dietro minacce si è fatto consegnare anche del denaro Sono state legate, abusate e rapinate ad opera di un criminale che si era spacciato per il maresciallo dei carabinieri allo scopo di poter mettere in atto il proprio piano delittuoso. Le vittime, due prostitute romene, avendo poi capito di aver avuto a che fare con un delinquente, hanno chiesto aiuto ai carabinieri. L’uomo, un 38enne di origini catanesi è stato tratto in arresto pochi giorni dopo, mentre prendeva parte alla processione in onore della Santa patrona della città. Il fatto è accaduto a Catania il primo febbraio scorso. Le due ragazze, entrambe di 23 anni, residenti nel Capoluogo etneo ormai ... ilgiornale

