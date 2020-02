Sanremo 2020, Junior Cally svela la sua malattia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Junior Cally svela la sua malattia e la fidanzata Valentina Dallari rivela perché il cantante indossa una maschera. Il rapper è senza dubbio uno dei protagonisti più discussi di Sanremo 2020. Classe 1991, vero nome Antonio Signore, l’artista ha confessato di soffrire di una patologia rara: la piastrinopenia, che gli è stata diagnosticata quando era solo un bambino. “Fra i 14 e i 18 anni – ha confessato al Corriere della Sera – ho praticamente vissuto in ospedale per una malattia autoimmune che i medici faticavano a diagnosticare. Convivo con la piastrinopenia, nel mio sangue ci sono poche piastrine. Nel reparto oncologia ho conosciuto bambini che pochi giorni dopo non c’erano più: la vita è un dono troppo bello per buttarlo per uno sballo”. Da qualche mese Junior Cally è legato a Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne con alle spalle una dura ... dilei

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -