Sanremo 2020, il programma e gli orari di stasera (6 febbraio): tutti i cantanti in gara e gli ospiti. Revival e duetti sul palco dell’Ariston (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si intitola Sanremo 70 la serata speciale di oggi, con la conduzione di Amadeus che questa volta sarà affiancato dalle presenze femminili di Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, la moglie del fenomeno Cristiano Ronaldo. Sanremo 70 sarà tutta incentrata sulle cover, interpretate dai 24 Campioni in gara con l’accompagnamento di un ospite oppure in solitaria, secondo una scelta fatta da ogni singolo campione. Spazio, dunque, alle canzoni che hanno maggiormente lasciato il segno in questi 70 anni di Festival dei fiori. Il programma della terza serata di Sanremo L’aspetto più importante da sottolineare è che i voti che verranno dati questa sera faranno media con quelli che i 24 campioni hanno ottenuto nelle precedenti serate d’esordio (12 si sono esibiti martedì e 12 ieri sera), e dunque ad essere votata questa sera sarà l’interpretazione. Le esibizioni verranno votate dall’orchestra ... oasport

