Perché il coronavirus colpisce meno i bambini? È ancora un mistero

(foto: Anthony Wallace/AFP via Getty Images) Gli scienziati continuano senza sosta a studiare il nuovo coronavirus, per cercare di tenere sotto controllo l'epidemia che ha ormai raggiunto oltre 28mila casi di contagio confermati (98.9% in Cina) e circa 560 decessi. E tra le tante domande che ancora non hanno trovato risposta ce n'è una che riguarda i più piccoli: Perché così pochi bambini sono stati infettati dal 2019-nCoV? Infatti, da quando l'epidemia è stata segnalata per la prima volta il 31 dicembre scorso, il numero dei bambini che si sono ammalati finora è davvero bassissimo. Ad aver evidenziato già questo mistero ancora irrisolto era stato uno studio pubblicato il 29 gennaio sul Journal of Medicine del New England, secondo cui "i bambini potrebbero avere meno probabilità di contrarre il virus o, se infetti, potrebbero mostrare sintomi più lievi rispetto agli

