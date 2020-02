Paderno, albero cade e trancia un tubo: maxi fuga di gas a Incirano (Di giovedì 6 febbraio 2020) maxi fuga di gas a Paderno Dugnano. Un albero cadendo ha tranciato i tubi del gas nel quartiere di Incirano. Da oltre un’ora sono in azione i Vigili del Fuoco di Garbagnate con carabinieri e Polizia Locale. Nella zona a ridosso del tubo tranciato si percepisce un forte odore, oltre a un sibilo causato dalla fuoriuscita del gas. Si registrano i primi disagi alle utenze private. Al momento non risultano pericoli per le abitazioni a ridosso della scuola Allende in cui non ci sono attività in corso. Sul posto è presente anche il sindaco Ezio Casati e l’assessore Antonella Caniato. ilnotiziario

C1Nicola : @Cinzia03126332 @SkyTG24 Vero, però ieri alle elementari a Paderno è venuto giù un albero ed è andata di culo se no… -