Oliviero Toscani scaricato da Benetton: “Impossibile collaborare” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non sembra placarsi la polemica che ha investito il fotografo Oliviero Toscani in merito alla sua controversa frase, pronunciata durante la trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora, riguardo la tragedia del Ponte Morandi. Tramite un comunicato ufficiale, nella giornata del 6 febbraio Benetton ha infatti deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con Toscani, che per l’azienda trevigiana aveva negli anni realizzato numerose campagne pubblicitarie. Oliviero Toscani scaricato da Benetton Non sono dunque bastate le scuse dello stesso Toscani per rimediare al danno fatto durante la puntata dello scorso 3 febbraio del programma di Radio 2 Un giorno da pecora, in cui il celebre fotografo aveva affermato “ma a chi interessa che caschi un ponte” parlando dei suoi rapporti con l’azienda Benetton nel contesto dell’ormai celebre visita delle sardine alla ... notizie

