Non chiamateci ambientalisti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non chiamateci ambientalisti perché, come movimento, non scendiamo in piazza “Per l’ambiente”, non siamo i “Ragazzi con le borracce” o i “Ragazzi di Greta”. Non siamo nemmeno i “Ragazzi che fanno la differenziata”.Noi siamo le ragazze e i ragazzi che vogliono un cambiamento, IL cambiamento. Non climatico, certo, ma di sistema; che scendono in piazza perché la crisi climatica è la più grande minaccia alla sua sopravvivenza che l’uomo abbia mai dovuto affrontare.Sotto ogni punto di vista come quello dei Diritti Umani, per esempio (tra i quali, ricordiamo, c’è la Vita!). Noi non vogliamo una “maggiore attenzione all’ambiente”. Noi vogliamo la carbon neutrality, vogliamo che si esca dal fossile. Vogliamo un futuro. Vogliamo che si possa continuare, in ... huffingtonpost

