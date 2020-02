Morgan minaccia di non esibirsi. Il direttore di Rai1: "Vuole provare più volte. Confido che ci sarà" (di L. Varlese) (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’ultima polemica in casa Sanremo la porta Marco Castoldi, in arte Morgan. E non poteva essere altrimenti. Il cantante, che ci ha da sempre abituati a colpi di scena, minaccia di non presentarsi alla terza serata della kermesse, quella dedicata all’interpretazione di brani che hanno fatto la storia del Festival, perché “vittima di sabotaggio”. Lo scrive a chiare lettere in una Lettera inviata alla Rai. La ragione dell’alzata di scudi di Morgan risiederebbe nel fatto che gli autori non gli avrebbero permesso di provare Lontano dagli occhi, brano con il quale dovrebbe esibirsi questa sera in duetto con Bugo.“Morgan da parte mia ha totale libertà”, replica Amadeus, “Con Bugo decidano cosa cantare e come interpretarlo. Mi aveva chiesto di mettere la tastiera in un certo modo, di dirigere l’orchestra. Io ho detto che ha ... huffingtonpost

