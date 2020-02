Milano, cigno reale vola troppo basso e colpisce un’auto: soccorso dall’assistenza autostradale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un cigno reale è stato ritrovato ieri, mercoledì 5 febbraio, al chilometro 21 della tangenziale est di Milano. Ferito, non riusciva a muoversi e si era nascosto dietro al guardrail. Alcuni automobilisti, notandolo, hanno contattato l'assistenza autostradale che ha inviato sul posto un paio di ausiliari e due veterinari. Portato in una struttura del Wwf con un trauma cranico e problemi motori, sembrerebbe rispondere bene alle cure. fanpage

