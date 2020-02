Mika: chi è, fidanzato, Sanremo (Di giovedì 6 febbraio 2020) 36enne cantante libanese naturalizzato britannico, Michael Holbrook Penniman Jr., da tutti conosciuto come Mika, è ormai un italiano acquisito. Ex giudice di X Factor, nonché volto Rai con Stasera casa Mika, il cantante sarà uno dei super ospiti di questa sera al Festival di Sanremo 2020, a 4 mesi dall'uscita del suo ultimo disco di inediti, 'My Name Is Michael Holbrook'.Ex giudice di The Voice France, Mika parla fluentemente inglese, francese e italiano, ha studiato cinese per nove anni e parla anche spagnolo, arabo e il dialetto libanese. Nato a Beirut, si è dovuto trasferire con i genitori nel 1984, a un anno appena, a causa della guerra civile libanese. Mika: chi è, fidanzato, Sanremo 06 febbraio 2020 09:00. blogo

