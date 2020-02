Masterchef Italia 9: la puntata del 6 febbraio 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Cos'è successo nel 15° episodio di Masterchef Italia 9?- nella Mistery Box, fatta rigorosamente di cioccolato, gli aspiranti chef hanno dovuto realizzare un piatto salato, utilizzando il cioccolato. Il pasticcere Vincenzo Santoro è intervenuto per spiegare meglio la prova ai concorrenti, mostrando loro il Capriccio, un esempio di pasticceria salata. I migliori di questa prova sono stati Marisa, Antonio e Luciano. Il migliore in assoluto è stato Luciano;Masterchef Italia 9: la puntata del 6 febbraio 2020 pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2020 21:05. blogo

