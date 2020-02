Marco Masini a Sanremo 2020 in Vacanze Romane con Arisa (video) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Arisa accompagna Marco Masini a Sanremo 2020 in Vacanze Romane. Una scelta decisamente azzeccata, quella dell'artista fiorentino, che porta un duetto speciale con una delle voci più raffinate della musica italiana. Arisa torna sul palco dell'Ariston a un anno dalla sua partecipazione in Mi Sento Bene, che ha incluso nel suo ultimo album Una Nuova Rosalba In Città. Marco Masini ha debuttato in gara nella prima serata, quella del 4 febbraio, con il brano che ha intitolato Il Confronto. Un guardarsi allo specchio quasi straziante, il suo, attraverso il quale fa i conti con il tempo che è passato. Il salto vocale ci riporta immediatamente indietro con gli anni, quelli in cui cantava tutta la sua disperazione in Disperato e Vaffanculo. Nella serata delle cover, per la quale ha scelto Vacanze Romane dei Matia Bazar, le valutazione spettano all'Orchestra di Sanremo che voterà ... optimaitalia

