La Rappresentante di Lista, chi è la band che duetta con Rancore a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Rappresentante di Lista, chi è la band che duetta con Rancore e Dardust a Sanremo 2020 LA Rappresentante DI Lista – La serata del giovedì del Festival di Sanremo è da sempre molto importante e particolare, con i Big impegnati nei duetti con altri grandi artisti. Quest’anno, in occasione della settantesima edizione, il direttore artistico e conduttore Amadeus ha deciso di omaggiare la storia della musica italiana facendo cantare ai 24 cantanti in gara alcune delle più belle canzoni lanciate proprio dal palco dell’Ariston. Una serata, quella del 6 febbraio 2020, con le cover di alcuni brani che hanno scritto pagine importanti del Festival nel corso di questi 70 anni. Al fianco dei Big, altri cantanti da loro scelti per i consueti duetti. Un’altra novità di questo Sanremo è inoltre data dal fatto che il voto di questa serata del giovedì inciderà nella classifica ... tpi

zazoomnews : Chi è La Rappresentante di Lista la band che si esibirà nel duetto con Rancore a Sanremo 2020 - #Rappresentante… - kefran2a : RT @gplexousted: La Rappresentante di Lista - Maledetta tenerezza - MaxxGhe : RT @gplexousted: La Rappresentante di Lista - Maledetta tenerezza -