Il Paradiso delle signore, Vittorio non si fida di Angela: le ipotesi sulla mancata assunzione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra i vari avvenimenti che in questo periodo stanno animando le puntate de Il Paradiso delle signore c’è, sicuramente, la mancata assunzione di Angela Barbieri. Nel caso specifico, la ragazza è in prova per aggiudicarsi il ruolo di Venere, tuttavia, nonostante si stia mostrando molto brava nel suo lavoro, Vittorio non è convinto. Il direttore dello shopping center, infatti, sta tardando nell’assunzione della giovane per motivi che risultano ancora sconosciuti ai telespettatori. Per questa ragione, andiamo a vedere quali sono le ipotesi celate dietro questo comportamento. Angela supera la prova, ma non viene ancora assunta al Paradiso delle signore Dopo essersi licenziata dal lavoro in caffetteria, Angela Barbieri era alla disperata ricerca di un nuovo impiego. Essendosi liberato un posto al Paradiso delle signore, Gabriella ha pensato subito di proporre il suo nome a Clelia. ... kontrokultura

Il Paradiso delle signore 4 anticipazioni : Adelaide e Umberto - seconda chance? Lui gliela chiederà! : Ci sarà aria di pentimento e perdono a Il Paradiso delle signore 4? Manca poco per San Valentino e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) ed il fratello Riccardo (Enrico Oetiker) stanno cercando di far riconciliare il padre Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e la zia Adelaide (Vanessa Gravina). Ci riusciranno? Le anticipazioni della fiction daily di Rai 1, sempre più seguita dal pubblico, diventano sempre più succulente considerando che ormai siamo ...

Il Paradiso delle Signore - Armando e Agnese litigano : Salvatore in Germania : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore : Armando e Agnese finiscono insieme? Brutte notizie in arrivo sul marito di Agnese Sta per nascere una nuova coppia a Il Paradiso delle Signore ? Pare di sì vista la grande complicità nelle ultime puntate tra Agnese e Armando . A poco a poco i due sono diventati inseparabili e l’intesa è […] L'articolo Il Paradiso delle Signore , Armando e Agnese litigano : Salvatore in Germania proviene da Gossip ...

IL Paradiso delle SIGNORE 4 - anticipazioni di giovedì 6 febbraio 2020 : anticipazioni puntata n. 79 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di giovedì 6 febbraio 2020 : All’apertura del PARADISO , Marcello (Pietro Masotti) e Salvatore (Emanuel Caserio) arrivano con due biglietti per Sanremo destinati a Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni): i due ragazzi intendono sdebitarsi con loro per i molti favori ottenuti nel tempo, compresa l’idea di dirottare le clienti del grande magazzino con una promozione ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 febbraio 2020 : Silvia nasconde uno sconvolgente segreto... : Marcello e Salvatore regalano a Vittorio e Marta i biglietti per Sanremo. Intanto, Agnese ed Armando sono sempre più vicini. Roberta, invece, è gelosa di Marcello... ed un segreto tormenta Silvia .

Il Paradiso delle Signore trama lunedì 10 febbraio : Giuseppe è vivo : Non smettono di stupire le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 4, la soap opera campionessa di ascolti su Rai 1. Nella puntata di lunedì 10 febbraio , i telespettatori scopriranno finalmente la verità su Giuseppe , del quale Agnese non aveva avuto più notizie. Nel frattempo, le cose non andranno bene tra Adelaide ed Umberto. La contessa infatti non avrà nessuna intenzione di perdonare il Guarnieri, ancora profondamente ferita nei suoi ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 5 febbraio : Le Anticipazioni de Il paradiso della signore di oggi 5 febbraio svelano il finale del Festival di Sanremo, annunciando se la caffetteria supererà il momento di crisi e cosa sta accadendo tra Armando e Agnese Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il paradiso delle signore , in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.40. La serie, ispirata a un romanzo di Emile ZolaArticolo completo: ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore - attore di Ennio : “Farò scompiglio” : Il paradiso delle signore Anticipazioni , Tommaso Basili: “ Ennio Palazzi creerà scompiglio” Nella seguitissima soap di Rai 1 Il paradiso delle signore nei prossimi giorni ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio, Ennio Palazzi, impersonato dall’ attore Tommaso Basili. L’ attore ha già recitato in altre fiction di successo come Don Matteo e l’ Isola di Pietro e nelle prossime puntate lo vedremo nel suo nuovo ...

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni : LUCIANO scopre la verità su FEDERICO : Trame Il Paradiso delle Signore 4: FEDERICO non è figlio di LUCIANO , SILVIA confessa la verità ! A breve tutti i nodi verranno al pettine e LUCIANO Cattaneo (Giorgio Lupano), l’amatissimo ragioniere de Il Paradiso delle Signore , scoprirà tutta la verità riguardante FEDERICO (Alessandro Fella)! Eh sì: la fiction daily di Rai 1 ci sta tenendo col fiato sospeso e non vediamo l’ora che Silvia (Marta Richeldi) confessi tutta la verità alla ...

Il Paradiso delle Signore - Puntate dal 10 al 14 Febbraio 2020 : Giuseppe in Carcere! : Il Paradiso delle Signore , trama Puntate dal 10 al 14 Febbraio 2020 : Luciano deve prendere coscienza di una verità scioccante, mentre arrivano novità su Giuseppe … Prosegue la lunga corsa de Il Paradiso delle Signore . Ci sono sempre tante novità e colpi di scena, ed anche la settimana dal 10 al 14 Febbraio promette di stupire i telespettatori. In particolar modo, qualcosa di stupefacente coinvolge Silvia. Inoltre, sono in arrivo notizie su ...

IL Paradiso delle SIGNORE 4 - anticipazioni di mercoledì 5 febbraio 2020 : anticipazioni puntata n. 78 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di mercoledì 5 febbraio 2020 : Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) invita Armando (Pietro Genuardi) a cena per vedere in tv il Festival di Sanremo… Adelaide (Vanessa Gravina) si sente presa in giro dai familiari, così affronta Umberto (Roberto Farnesi) e Riccardo (Enrico Oetiker) dopo aver compreso che, con la proposta di un investimento sui giacimenti di gas nell’Adriatico, il ...

Il Paradiso delle Signore Trama 5 Febbraio 2020 : Vittorio - Marcello e Salvatore fanno gioco di squadra per il Sanremo! : Dopo che l'organizzazione della prima serata si è rivelata un flop, Vittorio propone a Marcello e Salvatore di collaborare.

Il Paradiso delle Signore 4 - anticipazioni : la disperazione di Agnese : Proseguono senza sosta le puntate della soap opera in onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore 4, ottenendo risultati a dir poco eccellenti in termini di ascolti. Nelle puntate prossimamente in onda, Salvatore deciderà di lasciare Milano per andare a trovare Giuseppe, che si scoprirà essere in carcere. La situazione farà inevitabilmente allontanare Agnese e Armando. La Amato sprofonderà nel senso di colpa e inizierà a pensare che tutto quello che ...

Il Paradiso delle signore trama 7 febbraio : Marta di nuovo incinta? Agnese furiosa con Armando : La trama dell’ultima puntata della settimana, quella di venerdì 7 febbraio , del Paradiso delle signore è molto avvincente. Saranno davvero numerosi gli avvenimenti che si verificheranno, tra cui la scoperta di Marta di essere, forse, di nuovo in dolce attesa. Agnese , invece, farà un’amara scoperta su Armando , che la porterà ad allontanarsi drasticamente da lui. Proprio quando comincerà a fidarsi, sarà spiazzata da una brutta bugia. ...

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Trame : Ecco cosa vedremo oggi - 4 febbraio 2020 - sulla Rai : In breve, cosa accadrà nelle puntate di oggi delle due soap Rai: Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole .

Il Paradiso delle Signore : Luciano scopre la verità su Federico - ecco quando : Il Paradiso delle Signore: Luciano scopre che Federico non è suo figlio, Silvia ammette tutto Federico Cattaneo non è il figlio di Luciano e gli autori de Il Paradiso delle Signore hanno deciso di non mantenere questo segreto a lungo. Tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio Silvia svela la verità al marito dopo la […] L'articolo Il Paradiso delle Signore: Luciano scopre la verità su Federico, ecco quando proviene da Gossip e Tv.

