Il deviatoio sostituito di notte: la dinamica dell'incidente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesca Bernasconi La dinamica dell'incidente: "Nel momento in cui il treno esce dalla rotaia si stacca per evitare di trascinare il resto del convoglio". In corso un'indagine per accertare le cause: sotto accusa uno scambio "In quella tratta si è svolta attività di manutenzione terminata alle 4.30 di questa mattina". A confermarlo, ad AdnKronos, è Adriano Coscia, il segretario regionale dell'Orsa lombarda, che esclude errori umani, nel deragliamento del Frecciarossa di questa mattina, vicino a Lodi. Infatti, "su quella tratta c'è il sistema di sicurezza ertms, che è all'avanguardia a livello europeo, se il personale sbaglia, il sistema interviene. Quindi che ci sia errore umano è da escludere". Sulla vicenda, la procura ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime e sul luogo dell'incidente sono stati effettuati tutti ... ilgiornale

