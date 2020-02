Grassi, con Regione e Organizzazioni Sindacali un confronto costruttivo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Grassi: confronto aperto con la Regione Campania e con le OOSS sui temi delle crisi industriali e del nuovo ciclo di programmazione Fondi US 2021-2027. “Con la Regione Campania, con le OOSS e con il Governo nazionale approfondiremo tutti gli strumenti disponibili per la migliore gestione delle principali vertenze industriali della nostra area. La nuova programmazione dei fondi 2021-2027 dovrà inoltre rispondere all’esigenza fondamentale di crescita economica e sociale della nostra Regione, creando le condizioni per attrarre investimenti, rendere efficace la reale capacità di spesa dei fondi, favorire l’insediamento e l’iniziativa dei privati e dei grandi investitori esteri”. Il Presidente di Confindustria Campania, Vito Grassi, commenta positivamente l’esito del confronto tra le rappresentanze delle imprese e dei sindacati e i vertici della Regione, avvenuto ieri. “Abbiamo riscontrato ... 2anews

fritatalover : RT @FedericaTorti: Parliamo del pranzo di oggi: l'albume è praticamente privo di grassi e colesterolo quindi vai con una bella frittata di… - FedericaTorti : Parliamo del pranzo di oggi: l'albume è praticamente privo di grassi e colesterolo quindi vai con una bella frittat… - BooksVegBioEco : Brucia i grassi e dimagrisci con le ricette a base di verdura -