Fonseca: “Col Sassuolo non abbiamo perso per colpa dell’arbitro, ma c’è stato un accanimento” (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della partita contro il Bologna degli errori commessi nella gara col Sassuolo “Come allenatore devo sempre analizzare le partite, come ho fatto sempre. È semplice capire cosa è successo. Non è stato solo un problema di mentalità, abbiamo sbagliato tatticamente. io ho sbagliato tatticamente, i giocatori anche tecnicamente. È stato soprattuto un problema di approccio alla partita. Quando sbagli come abbiamo fatto noi nei primi due gol, la squadra ha perso equilibrio e solo dopo l’intervallo siamo stati meglio in campo. abbiamo giocato una buona partita contro la Lazio e poi una totalmente sbagliata contro il Sassuolo, abbiamo sbagliato tatticamente”. Ha poi specificato di non voler parlare di quanto accaduto negli spogliatoi dopo la gara in quanto sono cose che riguardano solo la squadra, ma ha ... ilnapolista

