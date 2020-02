Fiorentina, Castrovilli c’è. Duncan a parte (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Fiorentina riabbraccia Castrovilli: il centrocampista viola ha partecipato in gruppo alla seduta di allenamento Buone notizie in casa Fiorentina durante l’allenamento odierno, in preparazione alla sfida contro l’Atalanta. Il tecnico Beppe Iachini ha potuto riabbracciare il centrocampista Gaetano Castrovilli. Il talento viola è tornato a lavorare con il gruppo, a differenza invece del neo acquisto Alfred Duncan. Confermata l’assenza di Martin Caceres, che rientrerà dall’Uruguay tra stasera e domattina. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

