Farmaci senza ricetta: quando l’acquisto è libero e quando è reato? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Farmaci senza ricetta: quando l’acquisto è libero e quando è reato? Ci sono Farmaci il cui acquisto è subordinato alla visita e al parere del proprio medico di fiducia e altri che non abbisognano di questo previo passaggio: i primi sono i cosiddetti “Farmaci da banco” o Farmaci senza ricetta, mentre i secondi sono Farmaci da ricetta o prescrizione medica. Ebbene, cerchiamo di seguito di capire se i Farmaci – anche quelli su ricetta – possono essere comunque comprati dal privato senza rischiare conseguenze a livello legale, ovvero: possono talvolta sussistere, per il Farmacista, gli estremi di qualche illecito civile o penale? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sulla responsabilità per errore medico, come funziona e cosa è utile sapere, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Farmaci senza ricetta: quando scatta l’illecito ... termometropolitico

omarventuri : ESPERIMENTI NEL MARKETING DIGITALE Tu ti fideresti di un medico che ti prescrive una cura farmacologica complessa (… - NucciottiLuca : @Rosso99739161 Senza contare che in questo caso i farmaci ci sono ma non vengono distribuiti perché altrimenti diminuiscono i profitti - simplysilvia91 : @Stefy_cm8 No stefi prendi qualche goccia senza problemi ti aiuta a rilassarti, i farmaci per l'ansia sono una cosa seria -