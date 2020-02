Elisa De Panicis Instagram, look total white: la scollatura è da capogiro (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’ex gieffina Elisa De Panicis, famosa soprattutto in Spagna per aver partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne e de L’Isola dei Famosi, continua a lasciare ogni giorno i suoi followers senza parole. L’affascinate Elisa De Panicis su Instagram ha oltre un milione di follower, che seguono le sue mille avventure. Poche ore fa la ragazza ha postato una sua foto decisamente sensuale. Il suo look total white è irresistibile. La scollatura profonda lascia davvero pochissimo spazio all’immaginazione. Il post è piaciuto moltissimo ai suoi ammiratori, i quali lo hanno riempito di like e commenti. Impossibile resistere a tanta seduzione. Leggi anche –> Elisa De Panicis Instagram, senza veli coperta da un lenzuolo di tulle: «Irresistibile!» Elisa De Panicis Instagram: la scollatura è da capogiro La bellissima Elisa De Panicis su Instagram ha movimentato la giornata ... urbanpost

likeirisheyes : @luca_dellaquil @lacquacalda Non c’entra essere adulti .. le vessazioni avvengono anche tra adulti. Anche Elisa De… - pumpkinbratz : RT @XBGG7: Giustamente Denver nega ogni tipo di storia, tresca e polemica tra di lui e Madonna,Jlo e Taylor Ma sfrutta la famosissima Elisa… - XBGG7 : Giustamente Denver nega ogni tipo di storia, tresca e polemica tra di lui e Madonna,Jlo e Taylor Ma sfrutta la famo… -