Da oggi Netflix per Android supporta il Codec AV1: come utilizzarlo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Codec AV1 è arrivato nell'applicazione per Android di Netflix: ecco che cos'è, come funziona, come attivarlo e perché è importante L'articolo Da oggi Netflix per Android supporta il Codec AV1: come utilizzarlo proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

NecrOphelia : Oggi Viki non collabora ?? Iniziamo #Chocolate su #Netflix ? - netflix__lover : ma perché tra ieri e oggi stanno stonando così tanto? #Sanremo2020 - giovannirpo : Vorrei vederli gli adulti che dicono che i giovani di oggi sono fannulloni se avessero avuto Netflix e social vari -