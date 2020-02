Chef Rubio contro Kirk Douglas: "Morto un sionista" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roberto Vivaldelli Chef Rubio scatenato su Twitter contro Kirk Douglas, Morto ieri: "Morto uno dei più grandi attori sionisti della storia. Grazie a lui il revisionismo religioso e storico è stato possibile anche su pellicola" Sparito dalla televisione, Chef Rubio torna ad affidarsi a Twitter per scatenare l'ennesima polemica che sta infiammando i social network. Nel mirino del cuoco più discusso d'Italia questa volta c'è Kirk Douglas, Morto ieri all'età di 103 anni. Il leggendario attore e produttore, all’anagrafe Issur Danielovitch Demsky, nato ad Amsterdam (New York) il 9 dicembre 1916 da una famiglia poverissima di emigrati ebrei russi, è stato "salutato" da Chef Rubio in un tweet di commiato che sta facendo molto discutere: "Morto uno dei più grandi attori sionisti della storia. Grazie a lui il revisionismo religioso e storico è stato possibile anche su pellicola e il ... ilgiornale

rubio_chef : Sanremo: discorsi retorici scritti da zappe e dove trovarli. L’unico che avrebbe potuto alzare il livello dell’infi… - rubio_chef : L’unico popolo al mondo a vivere sotto occupazione viene spacciato per terrorista proprio da chi semina terrore in… - rubio_chef : E anche oggi un ragazzino è stato ammazzato dall’infame esercito sionista nella Palestina occupata. Grazie mondo ch… -