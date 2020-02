Armani Silos Milano: biglietti e come arrivare (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tutti in trepidante attesa per l’imminente riapertura dell’Armani Silos a Milano, l’edificio in stile minimal ad 1km da Porta Genova che ha preso vita da un granaio pre-esistente anni or sono, diventato un’icona nel settore dell’abbigliamento. Lo stilista Giorgio Armani ha seguito personalmente il progetto, attribuendogli l’attuale nome in quanto vestirsi, analogamente a mangiare, sono atti indispensabili alla vita di ogni persona. Un’assenza di fronzoli caratterizza l’architettura dello stabile, in piena coerenza con lo stile originario, sviluppato su quattro piani, circondato da alti alberi e da una rigogliosa vegetazione. Tale ambiente è la cornice perfetta quando ordine, rigore e pulizia diventano degli imperativi categorici per dare risalto alla moda che non tramonta mai, vera protagonista della mostra permanente e degli eventi ... notizie

