Adesso tu: il testo della canzone di Eros Ramazzotti cantata da Elodie e Aeham Ahmad a Sanremo 2020

Stasera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d'eccezione. Elodie, con Aeham Ahmad, ha scelto di cantare Adesso tu, canzone di Eros Ramazzotti. Di seguito il testo:

Nato ai bordi di periferia
Dove i tram non vanno avanti più
Dove l'aria è popolare
È più facile sognare
Che guardare in faccia la realtà

Quanta gente giovane va via
A cercare più di quel che ha
Forse perché i pugni presi
A nessuno li ha mai resi
E dentro fanno male ancor di più

Ed ho imparato che nella vita
Nessuno mai ci da di più
Ma quanto fiato quanta salita
Andare avanti

