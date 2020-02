Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 09:15 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2020 ORE 9.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN APERTURA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA LA FLAMINIA E CASSIA. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU DUE CORSIE. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PISANA E L’APPIA. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STESSA Roma-FIUMICINO, PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DISAGI CAUSA INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA. PER TRAFFICO INTENSO SI PROCEDE A RILENTO TRA L’AURELIA E CASAL DEL MARMO PROSEGUENDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E LA A24 Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO ... romadailynews

