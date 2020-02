Vento fortissimo a Bologna, 86enne cade e viene travolto da una lastra di plexiglas: è grave (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Grave incidente martedì pomeriggio a Gaggio Montano (Bologna), dove un ottantaseienne del posto è stato travolto a causa di una raffica di Vento da una lastra di plexiglas che stava trasportando. L’anziano, ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata, si trovava a casa di amici quando è avvenuto l’incidente. fanpage

