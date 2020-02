Uomini e Donne, anticipazioni 5 febbraio: Mattia molla Anna, Samuel nel mirino (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Secondo appuntamento del parterre senior di U&D Oggi pomeriggio, mercoledì 5 febbraio 2020, alle 14:45 su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne. Gli spoiler che ha mostrato Witty Tv, rivelano al pubblico che Anna Tedesco sarà lasciata dal cavaliere Mattia. Mentre Samuel Baiocchi sarà pesantemente accusato da ben tre dame del parterre senior di non sapere cosa vuole. Poi i telespettatori avranno modo di vedere anche la seconda parte della gara di ballo che è iniziata ieri pomeriggio tra Gemma Galgani e altri personaggi del Trono. Spoiler Trono over: Mattia chiude con Anna Gli spoiler della puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, svelano che Anna Tedesco sarà chiamata al centro del parterre da Maria De Filippi. La dama bionda si ritroverà faccia a faccia con Mattia a sette giorni esatti dal loro ultimo confronto in ... kontrokultura

