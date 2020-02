Una streamer di Twitch scoppia in lacrime dopo l'ennesimo insulto alla sua disabilità (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Aeyvi è una famosa streamer di Elder Scrolls Online, che si sta facendo strada per assicurarsi una partnership con lo sviluppatore ZeniMax, per aiutare a promuovere il gioco. Usa anche lo streaming per aumentare la consapevolezza della sua disabilità, ovvero la disautonomia neurovegetativa.Sebbene non sia l'unica condizione di cui soffre, questa patologia ha lasciato la streamer britannica con una qualità della vita notevolmente ridotta, soffrendo di attacchi simili a quelli di un ictus su base settimanale. Il suo status l'ha resa bersaglio di troll online, che suppongono che la streamer stia fingendo la sua disabilità. Tuttavia, un recente attacco su Twitter l'ha lasciata in lacrime, descrivendo l'autore come "l'essere umano più disgustoso che abbia mai incontrato in vita mia".L'utente avrebbe fatto commenti spiacevoli, analizzando i vari movimenti della streamer per poi arrivare alla ... eurogamer

