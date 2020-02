Tosca a Sanremo 2020: “Pensavo mi stessero prendendo in giro” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020: Tosca in gara tra i Campioni con il brano “Ho amato tutto” C’è anche Tosca in gara al Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus. La cantante, nota per la sua vittoria nel 1996 in coppia con Ron con la bellissima ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’, torna al festival della canzone italiana a tredici anni dalla sua ultima partecipazione, risalente all’edizione del 2007 condotta da Pippo Baudo e Michelle Hunziker. Tiziana Tosca Donati, in arte semplicemente Tosca, è arrivata per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1992, gareggiando tra i Giovani con il brano ‘Cosa farà Dio di me’. Quattro anni dopo, come suddetto, ha vinto il festival con Ron e nel 1997 è tornata sul palco dell’Ariston da sola con il brano ‘Nel respiro più grande’. Nel 2006 ha duettato con Ron, come ospite, durante una serata del ... lanostratv

