Snake Eyes: Henry Golding nella prima foto dello spinoff di G.I. Joe (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Henry Golding sarà il protagonista di Snake Eyes, il film spinoff di G.I. Joe, e la prima foto ufficiale lo ritrae di spalle. Snake Eyes avrà come protagonista Henry Golding, recentemente star di Last Christmas e Crazy & Rich, ritratto anche nella prima foto ufficiale dello spinoff di G.I. Joe. La suggestiva immagine in bianco e nero mostra l'attore in costume mentre sale una scalinata. Il cast di Snake Eyes, oltre a Henry Golding, è composto anche Andrew Koji che sarà Storm Shadow, Iko Uwais nella parte di Hard Master, Samara Weaving che interpreterà Scarlett, Ursula Corbero che ha ottenuto la parte della Baronessa, Haruke Abe che sarà Akiko, Takehiro Hiro nel ruolo di Kenta e Steven Allerick che sarà il padre di ... movieplayer

