Sci alpino | la discesa femminile cancellata a Rosa Khutor verrà recuperata a Crans Montana

La discesa femminile cancellata a Rosa Khutor lo scorso 1 febbraio sarà recuperata a Crans Montana, nel Canton Vallese, il prossimo 21 febbraio. L'orario è ancora da definire, ma è certo che la discesa verrà collocata nella giornata di venerdì della quattro giorni svizzera. Il nuovo programma prevede dunque una prova unica giovedì 20, la discesa femminile (recupero di Rosa Khutor) venerdì 21, la discesa sabato 22 (con start alle ore 10.30 italiane) e la combinata alpina domenica 23 (con start alle ore 10.30 e alle ore 13.30).

