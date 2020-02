Sanremo: a Casa Siae big, nuove proposte e innovazione digitale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Il primo giorno di programmazione a Casa Siae ha visto passare alla Casa degli Autori alcuni degli ospiti più applauditi nella prima serata di Sanremo 70. Grande accoglienza per gli Eugenio in Via di Gioia, l’incontenibile band torinese che sta conquistando giovani e meno giovani con esibizioni dalle location e dalle modalità sempre inaspettate. Si è parlato con Fadi e con Leo Gassmann per conoscere le loro prime emozioni da Ariston ed è stato lanciata la nuova app di Siae dedicata alla musica. A un anno di distanza dal lancio dell’iniziativa ‘Musica per Emergency’ nata dalla scelta di Ermal Meta e Fabrizio Moro di devolvere i diritti d’autore della loro canzone ‘Non Mi Avete Fatto Niente’, vincitrice del 68esimo Festival della Canzone Italiana è stato sostenuto il Posto di Primo soccorso di Abdara in ... calcioweb.eu

