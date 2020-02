Previsioni meteo 6 febbraio: freddo intenso, -20°C nelle conche interne del Centro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le Previsioni meteo per giovedì 6 febbraio vedono un generale miglioramento al Nord e su alcune zone del Centro, allerta meteo su vaste aree del Sud e in Sardegna per tempeste di vento. Il cielo tornerà sereno quasi ovunque, favorendo gelate notturne, neve al mattino in Sicilia oltre i 600 metri. Proibitive le condizioni di Mar Ionio, basso Adriatico, canali di Sardegna e di Sicilia. fanpage

