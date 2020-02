Papa Francesco incontra la donna a cui aveva dato uno schiaffetto per uno strattone (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Papa Francesco ha avuto un breve colloquio con la pellegrina alla quale aveva dato uno schiaffetto in risposta alla sua insistenza. La reazione “umana” del Papa Era il 31 dicembre, alcuni giorni dopo il compleanno di Papa Francesco, quando è avvenuto l’episodio che tanto ha fatto discutere: il Pontefice stava passeggiando tra la folla dopo il Te Deum diretto alla visitazione del Presepe quando una pellegrina lo ha strattonato per un braccio per attirare la sua attenzione, provocando la reazione stizzita del Papa che ha risposto con uno schiaffetto sulla mano della donna per allontanarla. Le polemiche sul web Il fatto ha scatenato le reazioni del web, tra l’indignazione e l’ironia sono stati pubblicati e condivisi meme e fotomontaggi sull’accaduto, ai quali sono seguiti i commenti di chi invece comprendeva e giustificava il gesto. L’accaduto in sé non sembrava di ... thesocialpost

vaticannews_it : #4febbraio videomessaggio di #PapaFrancesco a un anno dalla Dichiarazione sulla Fratellanza Umana - Vatican News - vaticannews_it : #4febbraio #PapaFrancesco all'omelia durante la Messa mattutina a #CasaSantaMarta: Dio piange per noi quando ci all… - vaticannews_it : #5gennaio #PapaFrancesco #udienzagenerale sui poveri di spirito. Il vero potere non è fatto di ricchezze ma si cost… -