Paola Ferrari accetta l’invito di Diletta Leotta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La giornalista Paola Ferrari con un video esclusivo per “Leggo.it” risponde all’invito lanciato questa mattina durante la conferenza stampa da Diletta Leotta nei suoi confronti. La conduttrice incalzata dai giornalisti, aveva invitato Paola Ferrari a prendere un caffè insieme. «Non conosco personalmente Paola Ferrari ma la invito quando vuole a prendere un caffè». Rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima serata del festival di Sanremo. «Spero che questo festival – ha aggiunto la Leotta sia l’occasione perché ci sia più solidarietà femminile». La Ferrari ha accettato di buon grado l’invito di Diletta: «Cara Diletta, so che mi hai invitato a prendere un caffè, io accetto volentieri, magari ci mettiamo dentro tre cucchiaini di zucchero, così ci addolciamo tutte e due». Dopo aver fatto gli auguri a ... people24.myblog

