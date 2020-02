L’Equipe: presidente dell’Angers sotto custodia per molestie sessuali (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il presidente dell’Angers, Saïd Chabane, è stato messo sotto custodia della polizia, questa mattina, perché accusato di molestie sessuali da una sua dipendente. Tutto nascerebbe, secondo quanto scrive L’Equipe, da una denuncia presentata dalla donna lo scorso 7 gennaio per fatti risalenti alla fine del 2019. In essa la donna dichiara di essere stata toccata “sul seno e nelle parti intime nell’ambiente di lavoro” durante una trasferta a Madrid. “Durante questo soggiorno, diversi dipendenti sono stati invitati da Saïd Chabane. Questo padre sposato di tre figli ha voluto congratularsi con loro per l’organizzazione delle celebrazioni per i 100 anni del club. Avevano partecipato in particolare a una partita dell’Atlético”. Altri episodi sarebbero invece avvenuti tra le pareti del club. Indagando sul fatto, gli investigatori hanno scoperto altri episodi analoghi. “Altre due ... ilnapolista

