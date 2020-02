Lazio, due pali non bastano, occorrono i gol: 0-0 col Verona (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lazio, due pali non bastano, occorrono i gol: 0-0 col Verona – Tra la Lazio e il Verona, tra la Lazio e il sorpasso all’Inter ci si sono messi di mezzo i pali, quelli vicini a Silvestri, il portiere veneto. Luis Alberto ha fatto di tutto per violare la porta avversaria, i pali – uno per tempo – gliel’hanno impedito. Per essere casalinghi, quei pali non si sono comportati fedelmente, sembravano pali veronesi o, chissà, più vicini ai tifosi della Roma. Ma un’analisi più ponderata della partita mette in evidenza la troppa fretta dei biancocelesti di vincere, di catturare quei tre punti che li avrebbero portati a guardare dall’alto gli interisti. Troppa fretta, precipitazione, molta foga e poche idee nello scontro con un Verona che in più di un’occasione ha mostrato di poter essere lei a prevalere. Per fortuna Strakosha era in giornata positiva, ha fatto un paio di miracoli evitando ... romadailynews

