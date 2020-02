La storia di Nadia, la mamma di Rula Jebreal stuprata dal patrigno e morta suicida (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Chi era Nadia, la mamma di Rula Jebreal che la conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2020 ha ricordato nel corso del suo commovente monologo. La donna era stata stuprata dal patrigno negli anni dell'adolescenza ma la sua famiglia, per mantenere intatto l'onore, aveva costretto a restare in silenzio, e si è poi suicidata in preda ad una profonda e irreversibile depressioni. fanpage

mondodeilibri : 'L'Ultima Ragazza - Storia della mia prigionia e della mia battaglia contro l'ISIS', di Nadia Murad - ditron99 : RT @V66252432: @CFineight @Nadia_hopppe1 @chetempochefa @RobertoBurioni Lei che parla di leggi. Lo sa che il vaccino contro l epatite b è… - nadia_venturini : Solo perché in inglese, pensano sia meno “nocivo”? Mi fate volare sempre di più. Fibra una volta disse che a racco… -