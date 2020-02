La Lazio si ferma ai pali: un bel Verona strappa il pari esterno (0-0) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel recupero della gara non disputata lo scorso 22 dicembre, la Lazio non va oltre lo 0-0 interno contro il Verona. I biancocelesti timbrano due pali con Luis Alberto. Il secondo miglior attacco del campionato, però, non sfonda al cospetto dell’Hellas, organizzatissimo e al suo settimo risultato utile consecutivo. In classifica la squadra di Inzaghi resta terza a -1 dall’Inter e a -4 dalla capolista Juventus. Hellas organizzato Il Verona non perde da sei giornate e basta la prima mezzora di gioco per farsi una idea del perché. La Lazio, che si schiera con la coppia pesante Immobile-Caicedo, si scontra con la fisicità e l’organizzazione dell’Hellas. Ritmo alto, convinzione, palleggio. Per 30, abbondanti minuti l’Olimpico apprezza gli ospiti, che chiamano anche Strakosha a una super parata su Borini. Poi, però, cambia qualcosa e l’ultimo quarto ... open.online

tunguska65 : @TuttoMercatoWeb La Lazio e la sfortuna ferma il Verona - The_ChosenOne_1 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA: #Lazio fermata al palo, contro il #Verona è 0-0. I #biancocelesti mancano il sorpasso all'#Inter, ma centrano… - Moixus1970 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA: #Lazio fermata al palo, contro il #Verona è 0-0. I #biancocelesti mancano il sorpasso all'#Inter, ma centrano… -