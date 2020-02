John Travolta torna in tv (Di mercoledì 5 febbraio 2020) John TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaJohn TravoltaUn altro ruolo, più scanzonato e leggero di quanto il primo non sia stato. John Travolta, che ne Il caso O. J. Simpson ha prestato il volto all’avvocato Robert Shapiro, è stato ufficializzato come co-protagonista di una serie a venire. Niente a che vedere, questa volta, con le torbide pieghe della cronaca nera, con i risvolti fallaci del sistema giudiziario, con le aule di tribunale. Travolta, la cui ultima apparizione televisiva risale al 2017, ha deciso di prendere parte a Die Hart, una comedy che mescoli realtà e finzione. LEGGI ANCHE«Grease» spopola ancora in tv: l'eterno fascino di Danny Zuko e Sandy Olsen Kevin Hart, al cui nome è dovuto il titolo della serie, è Kevin Hart, un ... vanityfair

Inprimeit : John Travolta torna in tv - exodusdragons : John Travolta torna in tv con la serie Die Hart. ideata da Kevin Hart - zazoomnews : John Travolta torna in tv con la serie Die Hart. ideata da Kevin Hart - #Travolta #torna #serie #Hart. #ideata -