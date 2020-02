Il monologo di Rula Jebreal in onda a mezzanotte, polemica su ritardo scaletta a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il lungo discorso della giornalista e conduttrice sulla violenza alle donne ha incantato e commosso tutti: peccato che il segmento sia stato penalizzato dalla tarda ora di messa in onda. Su Twitter in molti rumoreggiano: colpa della scaletta densissima, ma un momento del genere meritava certamente una collocazione più centrale. fanpage

stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - MarioManca : Comunque trovo straordinario che Rula Jebreal citi Franco Battiato e Francesco De Gregori per il suo monologo: quan… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -