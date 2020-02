Finalmente la NEVE anche in Appennino! Ne cadrà ancora (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Era ora! Perdonate l'esclamazione ma vedere, dopo un mese o giù di lì, qualche zona d'Italia interessata dalla NEVE non ha prezzo. Le condizioni meteo sono cambiate, in un batter d'occhio. Sì, avremo modo di parlare ancora di caldo perché in alcune zone d'Europa - leggasi Spagna - si stanno registrando temperature follemente estive ma stavolta dobbiamo dedicare un po' di spazio a una configurazione invernale. Parlare d'Inverno, di questi tempi, fa una certa impressione. Sembra quasi che al posto di febbraio ci sia giugno, mentre invece dovremmo essere qui a discutere di ben altri scenari. L'irruzione è arrivata. Impressiona la velocità con cui è cambiato il quadro termico, ma lo sapevamo. Sapevamo che le temperature sarebbero crollate in un men che non si dica. Sapevamo che dalle temperature primaverili saremmo passati alle temperature da pieno inverno. Così come ... meteogiornale

citynowit : Gambarie, arriva (finalmente) la prima neve - espodieg : Finalmente la neve! #05febbraio #Sanremo20 #Trumpspeech - Amelie2490 : Finalmente sta tornando la neve! ?? -