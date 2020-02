F1, Charles Leclerc: “In macchina ho l’istinto da killer: non conta il secondo posto. È un punto di forza ma…” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Charles Leclerc sta scaldando il motore in vista della prossima stagione di F1, il pilota della Ferrari sarà naturalmente protagonista martedì prossimo quando a Reggio Emilia verrà svelata la monoposto che prenderà parte al Mondiale 2020 e poi si preparerà per i Test di Barcellona. Il monegasco sogna in grande in questa stagione e il grande obiettivo è quello di lottare per il titolo iridato, la sfida a Lewis Hamilton e al compagno di squadra Sebastian Vettel è chiaramente aperta dopo un 2019 condito da grandi imprese come le due vittorie a Spa e a Monza ma anche da qualche errore di troppo. Charles Leclerc ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti a MotorSport Magazine: “Quando sono in macchina ho l’istinto da killer. Non voglio finire secondo, terzo, quarto o quinto. Quelle posizioni non contano. Penso che sia un punto di forza, ma può anche essere un punto debole: ... oasport

OA_Sport : F1, Charles Leclerc: “In macchina ho l’istinto da killer: non conta il secondo posto. È un punto di forza ma…” - _warningsign_ : @Charles_Leclerc se a Monza vinci di nuovo quest’anno, pretendo che ti presenti sul podio con il body glitterato di Achille Lauro. - nopopano : @ManuFiku @Charles_Leclerc @SokolAndrea più pratico trovarlo e farci la foto insomma -