Diletta Leotta: "La bellezza capita", ma il web si infiamma: "Anche il chirurgo" - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Novella Toloni La presentatrice sportiva ha dedicato una riflessione sul tema del valore della bellezza nella prima puntata del Festival di Sanremo, ma il popolo social non sembra aver creduto nelle sue parole e l'ironia dilaga sul web Il monologo di Diletta Leotta sulla bellezza e sul merito è stato uno dei momenti riflessivi della prima serata del Festival di Sanremo. La Leotta ha portato sul palco dell'Ariston il tema del fascino femminile troppo spesso al centro dei luoghi comuni. "La bellezza capita, non è un merito. Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui", ha esordito la conduttrice sportiva, prendendosi la scena dell’Ariston per alcuni minuti. Una riflessione, a tratti autoironica, che però non è stata apprezzata da tutti. Dopo il suo intervento, infatti, sul web si è scatenata una vera e propria polemica. Diletta Leotta non è nuova a finire nel ... ilgiornale

StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 - trash_italiano : Diletta Leotta e Amadeus durante la prima serata di #Sanremo2020 - MarioManca : «Sarei ipocrita se dicessi che mio aspetto è solo un aspetto secondario». Sono molto colpito dal monologo di Dilett… -