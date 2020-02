Coronavirus, tutte le notizie della notte: il numero di contagi supera i 24mila. Sulla nave in Giappone 10 passeggeri positivi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Cresce il numero delle persone contagiate da Coronavirus che ha superato i 24mila, 493 i decessi. Positivo anche il medico che per primo diede l’allarme in Cina. Aumenta anche il numero di persone dimesse dagli ospedali: 906. Sulla nave in quarantena in Giappone almeno 10 persone sono risultate positive al Coronavirus. Lo riferiscono i media giapponesi citando il ministro della Salute. La nave, con più di 3mila persone a bordo, era stata messa in quarantena ieri, 4 febbraio, dopo lo sbarco di una persona contagiata a Hong Kong. Singapore, Malesia e Thailandia hanno riferito di nuove infezioni di persone che non erano state in Cina. L’Oms però assicura: «Abbiamo la possibilità di fermarlo». L’Oms ha affermato che le misure drastiche adottate dalla Cina hanno offerto la possibilità di interrompere la trasmissione. «Mentre il 99% dei casi si trova in Cina, nel ... open.online

