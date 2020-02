Chef Rubio torna all'attacco: "Sanremo, ​discorsi retorici scritti da zappe" - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Novella Toloni Il cuoco più discusso della televisione ha ceduto al fascino del Festival ma non ha apprezzato la prima puntata. Su Twitter ha così polemizzato contro la Rai e contro i monologhi di Diletta Leotta e Rula Jebreal Ci voleva Sanremo per far riemergere dal dimenticatoio Chef Rubio. Dopo le feroci polemiche scatenatesi intorno a lui pochi mesi fa e il conseguente addio al suo programma "Camionisti in Trattoria", Rubio era sparito nel nulla. Su di lui era calato un sipario che però ora è tornato a rialzarsi. Il cuoco, infatti, sta facendo parlare di sé per una dichiarazione pungente sul Festival di Sanremo. Chef Rubio dopo Matteo Salvini ha puntato il dito contro la Rai e contro la kermesse canora campione di ascolti. Con un tweet pubblicato sul suo profilo Twitter, Chef Rubio ha detto la sua sulla prima serata dello show canoro condotto da Amadeus: "Sanremo: ... ilgiornale

rubio_chef : Sanremo: discorsi retorici scritti da zappe e dove trovarli. L’unico che avrebbe potuto alzare il livello dell’infi… - rubio_chef : Sionismo = Antisemitismo. Lui si chiama Mohammed Shatawi ed è stato colpito poche ore fa da una pallottola di gomma… - rubio_chef : A Gaza, in Cisgiordania e in tutta la Palestina ci sono milioni di farfalle che vorrebbero “volare oltre i fili spi… -