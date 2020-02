Borrelli:su 24mila controllati no virus

"Dai controlli negli aeroporti con i termoscanner attivati non risultano ad oggi casi sospetti". Lo ha detto il capo della Protezione Civile,, in conferenza stampa nella sede dell' ente. Oltre 24 mila le persone controllate, 628 i volontari impiegati. Stessa pratica sanitaria anche per navi da Ue. "I 114 studenti italiani in scambi culturali in rientro dalla Cina,non perderanno l'anno scolastico, pur non avendo maturato tutti i crediti formativi", ha annunciato. "Se non basteranno i 5 mln di euro stanziati ne chiederò altri".(Di mercoledì 5 febbraio 2020)