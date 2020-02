Bimba di 3 anni muore dopo essere caduta in un pentolone bollente nella mensa scolastica (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tragedia in India, dove una Bimba di tre anni è caduta in un pentolone mentre si trovava nella mensa della scuola davanti agli occhi del fratellino, dopo aver riportato ustioni sull’80 per cento del corpo. L’unico che avrebbe potuto fare qualcosa per salvarla era il cuoco che però aveva le cuffie nelle orecchie e non ha sentito nulla. Sospeso il preside dell’istituto. È caduta in un pentolone pieno di curry bollente mentre si trovava a scuola. Ha urlato più che poteva ma l’unico che avrebbe potuto fare qualcosa per salvarla era il cuoco che aveva le cuffie nelle orecchie e non ha sentito nulla, almeno stando a quanto riferito dal padre. Tragedia nell’area di Mirzapur, nell’Uttar Pradesh, in India, dove una Bimba di soli 3 anni, Aanchal, è morta davanti agli occhi del fratellino dopo aver riportato ustioni sull’80 per cento del corpo. La notizia ha fatto il giro ... limemagazine.eu

