Alberi caduti e danni per il vento, pompieri in azione a Limbiate, Cogliate, Garbagnate (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Super lavoro per i Vigili del fuoco in queste ore in diversi comuni della zona per il forte vento. Ci sono Alberi caduti coperture che si sollevano, tegole che cadono a terra. Nel primo pomeriggio a Limbiate i Vigili del Fuoco per la segnalazione del distacco di alcuni elementi da un cornicione in via Bainsizza. I pompieri, arrivati dal distaccamento di Desio, hanno controllato lo stabile al civico 5 confermando la rottura, a causa delle forti raffiche di vento, di un lucernario di un appartamento al quinto piano. su Il Notiziario. ilnotiziario

varesenews : Raffiche di vento sul Varesotto, tanti gli alberi caduti - ilNotiziarioInd : Alberi caduti e danni per il vento, pompieri in azione a Limbiate, Cogliate, Garbagnate - - cronachecampane : Maltempo a Napoli: caduti due alberi, a via Foria in mezzo alla carreggiata e Piazza Carlo… -